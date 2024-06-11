Владельцам домашних животных Подмосковья напомнили о правилах выгула

В городской среде существуют правила выгула домашних животных, направленные на поддержание порядка и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

К основным запретам относится нахождение с питомцами на общественных территориях без намордника и поводка (исключение составляют щенки и декоративные породы), выгул на детских площадках, а также оставление без присмотра — четвероногий друг может стать источником опасности для окружающих, а также сам подвергнуться риску.

Соблюдение чистоты в общественных местах — еще одно важное требование. Владельцы должны убирать за своими питомцами, используя специальные пакеты.

Свободный выгул допускается только на огороженной территории владельца или на специально оборудованных площадках. В Министерстве также отметили, что владелец должен следить за поведением питомца во время прогулки и относится внимательно к окружающим, обеспечивая тем самым комфорт и безопасность.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.