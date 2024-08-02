Владельцам баз отдыха и пирсов в Подмосковье нужно иметь договор водопользования

Минэкологии Подмосковья напоминает всем желающим создать свою базу отдыха, пирс или понтон в акватории водного объекта о необходимости заключения договоров водопользования с ведомством, сообщает пресс-служба министерства.

«Услуга получения договоров водопользования востребована у наших жителей. Ведомством выдается два типа разрешающих документов: на забор воды из водного объекта и использование его в целях рекреации, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — На сегодняшний день в области зарегистрировано 227 водопользователей, из которых 41 производят забор воды из водных объектов и 186 используют их акватории в рекреационных целях».

Договор водопользования заключается по результатам аукциона или без его проведения. Так, без проведения аукциона заключаются договора об: эксплуатации пляжей; под рекреационные цели физкультурно-спортивных организаций; для организации отдыха детей и их оздоровления, деятельности туроператоров или турагентов, для отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов. В остальных случаях перед заключением договора водопользования необходимо будет принять участие в открытом аукционе.

С 2023 года процедура получения договора водопользования упрощена и ускорена. Срок его заключения составляет 70 рабочих дней по результатам аукциона (до сокращения сроков — 129 дней) и 25 рабочих дней без проведения аукциона (до сокращения сроков 60 дней). Ознакомиться с образцами документов для заключения договора можно на сайте.

Минэкологии предупреждает, что для нарушителей предусмотрено административное наказание. За использование водного объекта или его части без заключенного договора водопользования согласно КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 1 000 рублей — для граждан, до 100 000 рублей — для юридических лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что нужно продолжать очистку водоемов региона.

«Большой запрос на отдых возле водоемов, прогулок. Мы почистили большое количество водоемов», — добавил он.

Также Воробьев отметил важность после очистки продолжать поддерживать чистоту и реализовывать далее программу.