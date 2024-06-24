Владелица земель в Дмитрове оштрафована за незаконное размещение стройотходов

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли два постановления об административном наказании в отношении гражданки, правообладательницы земельного участка в селе Озерецкое Дмитровского городского округа. Наказание определено по итогам рассмотрения материалов проверки, проведенной сотрудниками Дмитровской городской прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокурорской проверкой установлено, что на участке гражданки осуществлялась вертикальная планировка с использованием техногенных грунтов и строительных отходов, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — По нашей просьбе эксперты провели обследование территории и дали заключение о том, что всего на площади порядка 9,5 тысяч квадратных метров здесь было размещено более 20 тысяч кубометров отходов».

В свою очередь, администрация Дмитровского городского округа объявила гражданке предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, настаивая на вывозе отходов и приведении земель в первоначальное состояние. Однако владелица этого не сделала. Минэкологии привлекло гражданку к административной ответственности в виде двух штрафов. Отдельно будет решаться вопрос о возмещении ущерба, нанесенного компонентам окружающей среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.