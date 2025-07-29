Владелец Группы «Родина» поделился историей создания комплекса русского бильярда в Москве

Дом русского бильярда «Родина» начал работу в историческом здании клуба фабрики «Свобода», которое полностью отреставрировали. Сохранив архитектурный замысел Константина Мельникова, здесь удалось разместить многофункциональную клубную площадку, ориентированную в первую очередь на любителей русского бильярда, сообщает 360 .

Реставрацию, техническое обновление и адаптацию здания бывшего Клуба для рабочих фабрики «Свобода» осуществила инвестиционно-девелоперская Группа компаний «Родина». Все работы были выполнены в рекордные сроки — с апреля 2024 года по июль 2025-го.

«Мы шли за Мельниковым своей непроторенной дорогой. Изучали чертежи, архивы, всматривались в линии, искали в них логику, дерзость. Восстановить здание — это мало, нужно было вернуть идею, пространство, дух. И если раньше этот дом был клубом для рабочих, то сегодня мы вернули ему жизнь как дому для людей, которые любят и развивают русский бильярд», — рассказал основатель и владелец Группы Родина Владимир Щекин.

Он уточнил, что если раньше это был клуб для рабочих, то теперь он начал новую жизнь как центр для ценителей русского бильярда.

«Мы старались воплотить замысел автора и его эпохи. Перед нами стояла задача создать пространство, где история, технология, спорт и культура становятся едины. Именно такая многофункциональность — не формальная, а живая — была главной мечтой Мельникова», — добавил Щекин.

Здание, признанное объектом культурного наследия, было построено в 1929 году. Архитектор проектировал его как клуб для сотрудников фабрики «Свобода». Оно вошло в число четырех домов культуры, созданных для Союза химиков, куда также входили Клуб имени Фрунзе, Клуб завода «Каучук» и Клуб фарфористов в Ликино-Дулеве.

Это был один из первых в мире опытов создания многофункциональных общественных пространств.

Мельников применил новаторские решения, в том числе разработал гибкую систему залов, которая должна была превратить внутреннее пространство в своеобразный трансформер.

«Для меня Дом русского бильярда — это наследие. Восстановленное наследие, которое мы передадим нашим детям, нашим внукам и правнукам», — подчеркнул Щекин.

Особое внимание он уделил тому, что в клубе создан уникальный прецедент — запущен первый в мире фиджитал-комплекс русского бильярда. По инициативе владельца Группы «Родина» над этой разработкой почти полгода работали более 30 московских программистов.

«Благодаря искусственному интеллекту и дополненной реальности вводятся подсказки: как бить, какой будет отскок у шара, какой шар самый простой для забития. Также спортсмены будут тренироваться, исходя из тех комбинаций, которые были разыграны в партиях чемпионов», — пояснил он.

Дом русского бильярда «Родина» станет знаковым местом в Москве не только для поклонников этой игры, но и для всех жителей и гостей города. Как отметила 15-кратная чемпионка мира Диана Миронова, здесь созданы все условия, чтобы зрители наслаждались игрой, а спортсмены — совершенствовали свое мастерство.

Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что с появлением таких центров интерес к бильярду среди новичков, профессионалов и столичных мастеров возрастет.

«Мы с вами реализуем проекты один за другим. Первый проект — это Дворец спорта „Москвич“, где мы неоднократно проводили соревнования на Кубок мэра Москвы. Второй — Дворец русского бильярда. Ну и третий ожидаем — в Нижних Мневниках будет большой дворец, спроектированный специально под проведение международных соревнований», — рассказал мэр.