«Влад Сосиска» захватил аэропорт Курумоч в Самаре

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Аэропорт Курумоч в Самаре получил имя «Влада Сосиски» на Google Maps

Google Maps присвоили имя «Влада Сосиски» Международному аэропорту Курумоч в Самаре, сообщает Telegram-канал «Крыша Турдома» .

«Влад Сосиска» является вымышленным персонажем со своей «профессией» и даже поклонниками. Он «захватывает» различные объекты на картах Google.

В ответ на запрос в поисковой системе «Международный аэропорт Курумоч» Google Maps предоставляют информацию о самарском аэропорте, однако вместо упоминания имени советского конструктора Сергея Королева используется имя вымышленного героя.

По информации поклонников, «Владом Сосиской» является россиянин, который проживает в 19-м квартале Автозаводского района Тольятти. Среди «захваченных» объектов — магазины, детский сады и площадь.