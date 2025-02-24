Вкусной солдатской кашей угостили гостей парка в Серебряных Прудах 23 февраля

23 февраля в рамках праздника «Разрешите поздравить» на территории парка «Серебряный» в Серебряных Прудах развернулась полевая кухня, где бесплатно угощали всех желающих ароматной солдатской кашей, пирогами и вкусным чаем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Солдатская каша славится простотой приготовления и одновременно неподражаемым вкусом, поэтому в зимний морозный день пришлась по вкусу гостям праздника, пришедшим в парк «Серебряный».

Для детей был проведен мастер-класс по созданию открыток. Ребята написали свои поздравления, и впоследствии открытки будут переданы бойцам, принимающим участие в СВО.

Завершился праздник задушевным концертом. Звуки гармони с патриотическими песнями создали теплую, почти домашнюю атмосферу. Выражаем благодарность сотрудникам Клемовского ЦДК МУК «КДЦ Узуновское» и кафе «У бобров» за помощь в организации и проведении мероприятия.

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