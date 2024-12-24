Включить музыку или кино: как уберечь собаку во время салюта

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц заявил, что новогодние фейерверки могут быть очень опасны для домашних животных: у собак любые громкие звуки вызывают боль в ушах, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, все владельцы питомцев знают: салют может навлечь на пса настоящую панику. Чтобы защитить животное от такого сильного стресса, эксперт посоветовал отвлечь ее: включить в комнате приятную музыку или фильм.

«Новый год сам по себе — это испытание для собаки. Новый год у нас сопровождается еще и различными неприятными звуками, которые очень сильно беспокоят собаку, начиная с петард и заканчивая крупными салютами», — также отметил кинолог.

Даже если собака не будет выходить на улицу во время салютов, это не значит, что она их не услышит: хозяин должен компенсировать неприятные ощущения у животного, заключил эксперт.