VK покажет ответы пользователей на «Что такое любовь» на экране на Новом Арбате

Социальная сеть VK провела опрос среди пользователей — попросила рассказать, что для них означает любовь. Были даны примерно 3 тыс. ответов, самые необычные и милые из них разместили на интерактивном экране на Новом Арбате в Москве, сообщает пресс-служба ВКонтакте.

Наибольшее количество респондентов ассоциируют любовь с приемом пищи, перепиской и иными активностями в интернете. Другие понимают это слово, как легкость в отношениях.

Для одних пользователей любовь — возможность рассказывать о своих увлечениях или находиться вместе круглыми сутками. Также у россиян любовь ассоциируется с возможностью вдвоем выйти из дома ночью и поесть шаурму.

Многие пользователи считают ключевой частью романтических отношений переписки друг с другом. Некоторым нужно вместе заниматься «интернет-активностью» — смеяться с мемов, общаться до позднего времени.

Для пользователей важно, чтобы в отношениях были юмор и легкость. Речь идет о ситуациях, когда партнеры подкалывают друг друга, обнимаются, поддерживают.

Еще среди вариантов ответа на вопрос, что такое любовь — «моменты, проведенные за просмотром фильмов», «готовность принимать друг друга со странностями и особенностями». Помимо этого, некоторые пользователи признались в чувствах к близким и домашним питомцам.

Ко Дню всех влюбленных VK Знакомства предоставляют возможность жителям Москвы признаться в симпатии необычным образом. С 13 по 15 февраля у всех есть возможность написать послание, после чего отнести его к адресу получателя в особом боксе для писем о любви.

Их разместят в креативных пространствах, а также известных заведениях столицы. Например, в фуд-молле «Три вокзала. Депо», ресторане «Скворец!», барах Lobo Loko, «Профсоюз» и бильярдном клубе «8 шаров».

Письмо можно направить получателю, который проживает в российской столице. Признание доставят сотрудники VK Знакомств.