Вялые и сонные: кинолог рассказал, как на собак влияют магнитные бури

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц заявил, что на кошек и собак, как и на людей, значительно влияют геомагнитная обстановка, изменения климата и температурных режимов, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Могу по своим животным сказать, что влияние есть. Я иногда своих собак не могу дозваться погулять, они крепко спят и никак не реагируют. Поэтому я в эти ненастные, хмурые и не совсем веселые дни буквально выталкивал своих собак на улицу, чтобы они погуляли», — сказал эксперт.

По его словам, изменения в поведении он замечал и у кошек: они становятся вялыми под влиянием плохой погоды.

Кроме того, животные реагируют на состояние хозяев. Почувствовав недомогание у своего человека, собака может начать вести себя менее активно: не приставать и ничего не просить, больше лежать, добавил эксперт.

Собаки и кошки — млекопитающие, у них те же органы, что и человека: сердце, система кровообращения, лимфатическая система, кожа, мозг и суставы. Они могут ощущать солнечную активность, давление и другие природные факторы так же, как и люди, заключил кинолог.