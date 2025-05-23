Вячеслав Фомичев: выборы органов местного самоуправления определяют развитие муниципалитетов

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Фомичев рассказал о предварительном голосовании «Единой России». Он отметил, что «Единая Россия» даёт возможность каждому инициативному гражданину проявить себя в предварительном голосовании, передает пресс-служба партии.

Фомичев подчеркнул, что он является наставником в проекте «Единой России» для начинающих политиков «ПолитСтарт». Прикосновение к реальной работе депутата Государственной Думы, повседневным делам — важная часть обучения, которой нет в учебниках.

«Мы гордимся нашими молодыми ребятами из Балашихи, которые уже реализовали себя в предпринимательской деятельности, стремятся преуспеть в общественной жизни. На днях я пригласил моих подопечных в Государственную Думу, мы поговорили о предстоящей избирательной кампании. В партии „Единая Россия“ есть множество инструментов и проектов, которые действительно могут помочь в реализации намеченных планов», — заметил депутат.

Он также подчеркнул, что будущие кандидаты могут немного заранее погрузиться во всю обстановку общественной жизни, принять для себя верное решение, получить ценные советы от уже состоявшихся депутатов.

«Единая Россия открыта для новых, талантливых кадров, в руках которых будущее нашей страны. Особо приятно видеть в числе кандидатов наших дорогих защитников Родины. Они пример и наша гордость. Мы их обязательно поддержим и окажем всевозможную поддержку», — сказал Вячеслав Фомичев.

С 19 по 25 мая в Московской области проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборы. Принять участие могут совершеннолетние жители Балашихи, Дмитровского округа, Подольска, Шатуры и Электростали. В Лыткарине, Фрязине, Молодежном и Луховицах состоится отдельное голосование с участием выборщиков из числа членов партии, которое начнется 23 мая. Напоминаем, что проголосовать в электронном формате можно на сайте PG.ER.RU до 20:00 сегодня, 25 мая 2025.