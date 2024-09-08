Вячеслав Фомичев проверил работу избирательных комиссий в Реутове

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев проверил ход голосования на избирательном участке 2657, расположенном в Музейно-выставочном центре города, и участках 2656 и 2658 в 1-й Музыкальной школе, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Реутовчанам предстоит выбрать 25 депутатов из зарегистрированных 88 кандидатов. Среди них — представители 6 политических партий и 6 самовыдвиженцев. Везде избирательные участки работают в плановом режиме. Мы видим, что работа организована очень хорошо. Замечаний нет. И, конечно, я призываю жителей городского округа исполнить свой гражданский долг», — прокомментировал Вячеслав Фомичев.

В Музейно-выставочном центре Реутова депутат не только пообщался с присутствующими, но и посмотрел экспозиции музея.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов. Всего расположено 46 избирательных участков.

Узнать номер и адрес можно на портале cikrf.ru. Также можно проголосовать онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.