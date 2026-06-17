Вячеслав Фетисов посетил Лыткарино с рабочим визитом

Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов провел рабочий визит в Лыткарине, где встретился с сотрудниками научного центра и жителями города. В ходе поездки обсудили вопросы экологии, развития инфраструктуры и реализации городских проектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одним из ключевых пунктов программы стало посещение Научно-испытательного центра ЦИАМ имени П. И. Баранова. Депутат встретился с трудовым коллективом и обсудил вопросы экологии, благоустройства, развития городской инфраструктуры, поддержки спорта и здорового образа жизни. Также он осмотрел экспериментальную и испытательную базу института, где проходят испытания авиационных двигателей и их узлов.

В Центральной городской библиотеке Фетисов пообщался с жителями и представил отчет о депутатской работе. При его участии в Лыткарине реализованы проекты по строительству современных очистных сооружений, развитию спортивной инфраструктуры, обновлению объектов здравоохранения, благоустройству карьера Волкуша и расселению ветхого жилья.

Сейчас в городе продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Мир», обновление хирургического корпуса и проектирование нового водовода. Предложения, прозвучавшие на встрече с жителями, планируют учесть в дальнейшей работе и при формировании народной программы «Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.