Визит вологодской делегации состоялся в Мытищах

Центр Народных культур проявил инициативу, направив в Мытищи делегацию из 30 специалистов, в состав которых вошли представители краеведческих музеев, культурно-досуговых учреждений и центров традиционной народной культуры. Целью визита стало знакомство с достижениями подмосковных коллег и получение ценных знаний для дальнейшего развития собственной деятельности.

Для гостей была организована ознакомительная экскурсия по ДК «Яуза», в ходе которой они познакомились с его устройством и принципами работы. Важное место занял обмен опытом в различных сферах культурной деятельности. Обсуждались важные вопросы, касающиеся деятельности домов культуры, детских художественных школ и библиотек, с упором на современные методы и успешные начинания.

Как отметила руководитель отдела развития культурных досугов и библиотечной деятельности Министерства культуры и туризма Московской области Юлия Зуева, это шанс продемонстрировать и поделиться наработками в сфере цифровой модернизации, творческих проектах, событиях, связанных с продвижением морально-этических принципов: «Нас связывают с Вологодской областью крепкие и теплые отношения, поэтому подобный официальный приезд всегда большая радость и честь».

После знакомства с работой ДК «Яуза» заместитель директора Центра традиционной народной культуры «Пересвет» из Вологодской области Елена Чешкова отметила, что поражена большим количеством молодых специалистов и оригинальными идеями, которые они самостоятельно разрабатывают и реализуют.

«При этом руководитель всегда поддерживает молодежь, ребят, горящих энтузиазмом, желающих позитивных перемен и стремящихся работать в соответствии с требованиями современности. Это впечатляет», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.