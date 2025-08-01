Визит китайской делегации состоялся в Ленинском округе

На протяжении десятилетия Ленинский городской округ культивирует партнерские связи с КНР, укрепляя дипломатические и культурные мосты. Очередным шагом в направлении взаимовыгодного взаимодействия стал деловой приезд делегации из района Синьцзинь города Чэнду в муниципалитет. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы рады приветствовать современный и динамично развивающийся регион Подмосковья. Ленинский округ, демонстрирующий успешное сочетание науки, образования, культуры и бизнеса, представляет собой привлекательное пространство для совместных инициатив и проектов. У нас много общих взглядов на развитие городской среды, и мы убеждены, что сможем наладить плодотворное экономическое и культурное сотрудничество, создавая новые производственные площадки, организуя совместные мероприятия и объединяясь в команды», — отметила глава китайской делегации, член Постоянного комитета района Синьцзинь города Чэнду Е Шанминь.

Делегацию приняла заместитель главы Ленинского округа Анастасия Гайлиш, выразив признательность за проявленный интерес и надежду на продолжение сотрудничества. После этого началось рабочее совещание, в котором также участвовали заместители главы городского округа Иван Гетман и Андрей Пальтов, советник главы Дмитрий Горностаев и председатель Совета филиала Торгово-промышленной палаты Ленинского округа, депутат местного Совета Владислав Рымша.

«Ленинский городской округ — это территория возможностей и определенных проблем. Основная проблема связана с активным жилищным строительством и быстрым ростом численности населения, которое сейчас сталкивается с трудностями при использовании общественного транспорта. Решить эти проблемы поможет система скоростного легкорельсового транспорта, основными преимуществами которой станут комфорт, экологичность и безопасность. Мы представили коллегам из Китая предварительную схему линии легкорельсового трамвая, характеристики транспорта и другие детали проекта, в реализации которого китайские партнеры могут оказать нам существенную помощь», — рассказал заместитель главы Ленинского округа Андрей Пальтов.

В ходе встречи стороны закрепили намерения подписанием меморандума и договорились о назначении даты следующих переговоров для определения дальнейших действий.