Вице-президент торгово-промышленной палаты Щелкова проголосовал вместе с семьей

Вице-президент торгово-промышленной палаты городской округа Щёлково Антон Малинин вместе с семьёй проголосовали на избирательном участке.

Для него участие в выборах — это семейная традиция, способная выразить свою позицию и привить сыновьям понимание важности выборов и роли каждого гражданина в определении будущего своего города

«Всегда выражали гражданскую позицию всей семьей. Голосуем на каждых выборах и всегда приобщаем сыновей к процессу, обсуждаем для чего выборы, кто достойный кандидат. Так и в этот раз, когда решается судьба родного Щёлково, отдали с женой свои голоса за лучших», — поделился Антон Малинин.

Антон Малинин выразил уверенность, что кандидаты, которых мы выбрали, смогут обеспечить стойкий вектор развития нашего городского округа, который мы наблюдаем последние несколько лет», — поделился Антон Малинин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.