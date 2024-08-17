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Вице-губернатор Приморья отправился в Курскую область во главе батальона «Тигр»

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов подписал контракт с Минобороны РФ. Он поехал освобождать Курскую область от ВСУ, сообщает Газета.ru .

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что Сергей Ефремов возглавил формирование батальона «Тигр». Бойцы ранее вернулись с передовой и решили поехать под Курск.

Ефремов уже участвовал в спецоперации на Украине. В местном правительстве чиновник курировал внутреннюю политику региона.

6 августа украинская армия атаковала приграничные районы Курской области. Противник выбирает для ударов гражданские объекты и мирное население.