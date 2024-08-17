Вице-губернатор Приморья отправился в Курскую область во главе батальона «Тигр»
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов подписал контракт с Минобороны РФ. Он поехал освобождать Курскую область от ВСУ, сообщает Газета.ru.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что Сергей Ефремов возглавил формирование батальона «Тигр». Бойцы ранее вернулись с передовой и решили поехать под Курск.
Ефремов уже участвовал в спецоперации на Украине. В местном правительстве чиновник курировал внутреннюю политику региона.
6 августа украинская армия атаковала приграничные районы Курской области. Противник выбирает для ударов гражданские объекты и мирное население.