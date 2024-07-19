Вице-губернатор Подмосковья посетил Угрешский завод трубопроводной арматуры

Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин посетил с рабочим визитом Угрешский завод трубопроводной арматуры (УЗТПА), расположенный в г. о. Дзержинский. Предприятие выпускает трубопроводную арматуру, применяемую в трубопроводах различного назначения: в городских коммунальных (водопроводы, ГРЭС, ТЭЦ, канализация) и газовых распределительных сетях, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

«Ознакомились с работой Угрешского завода трубопроводной арматуры. Это наше подмосковное предприятие, выпускает трубопроводную арматуру, применяемую в городских коммунальных трубопроводах различного назначения: водопроводы, ГРЭС, ТЭЦ, канализация, а также газовых распределительных сетях, — рассказал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин. — Специально собрали на заводе крупных подрядчиков, которые участвуют в реализации программы модернизации теплоснабжения, чтобы они познакомились с продукцией завода. Предприятие современное, высокотехнологичное, мы рассматриваем его как одного из ключевых поставщиков качественных современных задвижек для теплотрасс и водопроводов. Уникальность предприятия заключается в том, что здесь полностью, на 100% замкнутый цикл отечественного производства. Завод производит задвижки любых диаметров, в т. ч. гигантских — диаметром 1400 сантиметров».

Принято решение, что предприятие будет активно вовлекаться в процесс эксплуатации и модернизации теплоснабжающего хозяйства Подмосковья с целью обеспечения жителей региона качественным отоплением и горячим водоснабжением. У региона имеется необходимость оперативной поставки ТПА в режиме 24 на 7, в частности задвижек и соответствующих комплектов ЗИП в случае аварийных ситуаций в рамках реализацию мероприятий по капитальному ремонту промышленных, жилищно-коммунальных и энергетических объектов Подмосковья.

«Договорились с руководством предприятия, что подпишем соглашение для создания резерва запчастей, чтобы при необходимости, у МОС АВС в любой сезон, особенно зимой, была возможность оперативно обратиться за оборудованием и запчастями и быстро заменять детали, чтобы жители не чувствовали дискомфорта при аварийных ситуациях», — заключил Евгений Хромушин.

Предприятие использует самое современное металлообрабатывающее, сварочное и испытательное оборудование, имеет свой сервисный центр и постоянный запас наиболее ходовых типоразмеров арматуры на складе готовой продукции в г. Дзержинский.

«Сегодня мы очень плотно взаимодействуем с правительством Московской области, контролируем качество выпускаемой продукции от начала и до конца и гарантируем, что вся арматура, изготовленная на заводе, отличается высокой надежностью. На заводе используется самое передовое высокоточное оборудование российского и зарубежного производства. Материалы, комплектующие и металл сортамент поставляется сертифицированными российскими предприятиями. Именно это позволяет нам выпускать качественную арматуру всех диаметров, в том числе больших, включая Ду1400 — самой большой трубы, использующейся сегодня в теплоснабжении. Загрузка предприятия позволяет в полной мере ответить на все запросы Московской области», — сказал генеральный директор ООО «УЗТПА» Дмитрий Жиравов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.