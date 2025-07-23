Виталий Милонов предложил «отменить» Инстасамку

Недавно Инстасамка (Дарья Зотеева) приняла участие в заседании Общественной палаты РФ, чтобы обсудить права детей в Сети. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что ситуации при которых «фрикоподобные» личности проявляют политические амбиции, недопустимы, передает «Общественная служба новостей» .

«Мы не можем позволить, чтобы вчерашние клоуны пытались лезть в сферы, которые связаны с нашими детьми. Подобным фрикам нужно не только запретить приближаться к политике, законотворческой деятельности, но и вовсе следует их отменить», — поделился Милонов.

Парламентарий убежден, что негативное влияние рэперши на молодежь очень сильное и ей стоит задуматься над сменой имиджа и репертуара.

Также он призвал коллег обратить внимание на деятельность Инстасамки и ее творчество, чтобы узнать, нет ли в ее песнях экстремистских фраз.