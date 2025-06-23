Виталий Милонов поддержал идею образовательных курсов для молодых отцов

«Не только женщинам нужно учиться быть родителем. Для многих мужчин это также очень важное знание, которому не грех и поучиться на курсах. Категорически поддерживаю подобные инициативы и даже готов сам поделиться опытом своего отцовства», — сказал Милонов.

Ранее с аналогичным предложением выступила межрегиональная организация «Отцы рядом».