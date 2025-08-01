Виртуальный ассистент «Полина» помогает жителям Подмосковья узнать данные о счетах

Автоматическая обработка вызова с помощью голосового помощника «Полина» доступна гражданам в центре телефонного обслуживания ФССП России. Чтобы воспользоваться услугой электронного помощника, необходимо позвонить по номеру телефона: 8 (800) 303-00-00. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковьью.

При общении с гражданином голосовой бот запросит фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации, чтобы идентифицировать обратившегося. На основании полученных сведений система искусственного интеллекта сформирует запрос и в аудиоформате предоставит абоненту общедоступную информацию из «Банка данных исполнительных производств».

Расширенная информация по исполнительному производству предоставляется после подтверждения личности гражданина с предоставлением дополнительных персональных данных в виде ИНН или СНИЛС.

Виртуальный ассистент «Полина» поможет получить следующую информацию:

наличие или отсутствие исполнительных производств;

реквизиты для оплаты задолженности;

сведения о движении денежных средств;

сведения о наложении ареста на банковские счета и имущество;

наличие либо отсутствие ограничений;

порядок личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов;

режим работы территориальных органов ФССП России;

сведения о государственных услугах, которые предоставляет ведомство.

Узнать достоверную информацию о возбужденных исполнительных производствах и погасить задолженность можно в личном кабинете на портале госуслуг или на официальном интернет-сайте ГУФССП России по Московской области в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.