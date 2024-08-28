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Виртуальное путешествие можно совершить по экспозиции «Город будущего» в Москве

Жители и гости столицы могут совершить виртуальное путешествие по экспозиции «Город будущего», которую представили форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в парке «Зарядье», сообщает пресс-служба столичного комплекс градостроительной политики и строительства.

3D-тур позволит подробно рассмотреть уже построенные объекты спортивных, образовательных, медицинских кластеров, современное жилье, дороги, благоустроенные парки и набережные. Все желающие смогут узнать про особенности объектов и оценить основные векторы градостроительной деятельности Москвы.

Помимо этого, пользователи с помощью виртуального тура оценят масштаб инновационных решений в рамках выставки строительной техники «Машины, создающие города». Еще здесь можно увидеть уникальные арт-объекты градостроительного комплекса Москвы и спецтехнику, используемую при строительстве метро.

Мультимедийная экспозиция работает в «Зарядье» до 8 сентября текущего года. Посмотреть 3D-тур можно по ссылке.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит с 1 августа по 8 сентября боле чем на 30 городских площадках.