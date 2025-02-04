Виртуальная реальность и дипфейки: какие киберугрозы могут появиться в будущем

На заре развития информационных технологий и информационной безопасности киберпреступность была синонимом инструментального взлома. Довольно быстро, как и в других сферах, злоумышленники и специалисты информационной безопасности пришли к тому, что наиболее эффективно работает комплекс инструментов из разных сфер.

«Так, к инструментальному взлому добавились социальная инженерия, работа с Big Data, разделение труда и др. Любая комплексная атака опирается на ряд недостатков системы, при этом каждый сам по себе не опасен», — сказал Михайлов.

По мнению эксперта, будут появляться новые уязвимости, новые схемы мошенничества, злоумышленники будут подстраиваться под новые резонансные темы, технологии, приложения, вплоть до виртуальной реальности и дипфейков.