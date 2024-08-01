Виновный в незаконной рубке берез в Подмосковье заплатил свыше 260 тыс рублей

Нарушитель незаконно срубил в г. о. Ступино шесть берез и заплатил за это штраф в размере 266 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

История началась еще в марте этого года, когда при патрулировании территории лесного фонда Ступинского лесничества сотрудники лесной охраны выявили незаконную рубку 6 сырорастущих деревьев породы береза.

Правонарушение было совершено в Ступинском сельском участковом лесничестве, рядом с селом Чернышево г. о. Ступино. Материальный ущерб, причиненный лесному фонду на площади 0,3 га, составил 266 тысяч рублей.

В результате расследования был установлен виновник, в отношении которого возбуждено уголовное дело. В настоящий момент следственные мероприятия продолжаются. Нарушитель добровольно возместил причиненный им ущерб в полном объеме.

Леса Московской области — защитные: в них возможны только санитарные рубки, которые проводятся после обследования специалистами.

В случае, если ущерб, причиненный в результате незаконной рубки, составит менее 5000 рублей, предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей согласно ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка».

В случае совершения незаконной рубки лесных насаждений с применением техники предусмотрено наложение административного штрафа, согласно ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ, на граждан в размере от 4000 до пяти 5000 рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения правонарушения.

Помимо штрафа взыскивается ущерб, причиненный в результате незаконной рубки.

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