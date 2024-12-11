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Виновника незаконной вырубки деревьев в округе Шатура привлекут к ответственности

Заместитель главы г. о. Шатура Илья Климов провел пеший обход в селе Кривандино. Совместно с представителем Шатурского управления Татьяной Моденко проведен осмотр пространства около Дома культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Несколько дней назад вблизи здания была зафиксирована незаконная вырубка лесных насаждений. Согласно статье 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за такую незаконную рубку предусмотрен административный штраф.

«Виновное лицо уже найдено и понесет ответственность за свои действия в соответствии с законом», — прокомментировала ситуацию Татьяна Моденко.

В ходе обхода жители села Кривандино высказали пожелания касательно очистки тротуаров и автобусных остановок, расположенных вдоль региональной дороги. Также была проведена инспекция контейнерной площадки, в результате которой обнаружены существующие проблемы.

Ответственные сотрудники получили указания на устранение всех выявленных недостатков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.