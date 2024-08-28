Виноград и экзотический кивано: нижегородцы выращивают нетипичные растения

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Нижегородские садоводы-любители выращивают южные культуры в своих хозяйствах

Жители Нижегородской области доказывают, что в регионе можно успешно выращивать не только традиционные культуры, но и южные растения, которые ранее считались экзотикой для местного климата, сообщает ИА «Время Н» .

Например, пенсионерка из Бутурлинского района Ирина Валентиновна на своем приусадебном участке выращивает сразу 20 столовых сортов винограда сверхраннего созревания, а также пять технических сортов для производства домашнего вина.

Несмотря на майские заморозки, ее виноградник дал неплохой урожай, о чем свидетельствуют фотографии, предоставленные хозяйкой.

Кроме того, в Лысковском округе местная жительница Анастасия выращивает на своем огороде экзотическое растение — кивано, родом из Африки. Это травянистая лиана семейства Тыквенные, которая может достигать длины 3 метров.