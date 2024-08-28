Виноград и экзотический кивано: нижегородцы выращивают нетипичные растения
Жители Нижегородской области доказывают, что в регионе можно успешно выращивать не только традиционные культуры, но и южные растения, которые ранее считались экзотикой для местного климата, сообщает ИА «Время Н».
Например, пенсионерка из Бутурлинского района Ирина Валентиновна на своем приусадебном участке выращивает сразу 20 столовых сортов винограда сверхраннего созревания, а также пять технических сортов для производства домашнего вина.
Несмотря на майские заморозки, ее виноградник дал неплохой урожай, о чем свидетельствуют фотографии, предоставленные хозяйкой.
Кроме того, в Лысковском округе местная жительница Анастасия выращивает на своем огороде экзотическое растение — кивано, родом из Африки. Это травянистая лиана семейства Тыквенные, которая может достигать длины 3 метров.