Вино из вулкана: сомелье рассказали о редком напитке

Канадский сомелье Джон Сабо заявил, что вина, виноград для которых вырастили на вулканических почвах — это напитки для настоящих знатоков. Новичков может отпугнуть кисловатый вкус и тонкая солоноватость, сообщает Сноб .

«Сероводородный тон появляется не столько из-за вулкана, сколько из-за метода производства», — в свою очередь объяснил основатель российской винной школы «Вакхадемия» Василий Расков.

По его словам, вулканическое происхождение вина — это важная часть маркетинга, но особенно важна модель создания напитка — например, редуктивный способ создает в аромате тона сероводорода, которые могут напоминать запах вулкана. Однако эта связь скорее иллюзорна.

Доля вулканических почв на Земле составляет не более 1%, а трудозатраты для производства такого вина в несколько раз выше, чем на обычной земле, но покупатели с удовольствием пробуют и приобретают необычный напиток.