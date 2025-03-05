Минувший февраль 2025 года показал жителям Московского региона интересный феномен — суточный ход температуры был около 20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Зима очень красиво попрощалась с москвичами. Это редкий случай, когда амплитуда — суточный ход температуры — был 15, в отдельных случаях даже 20 градусов. Ночные температуры (по данным опорной станции — ред.) — минус 13 – минус 14 градусов, я имею ввиду ВДНХ, а дневные — положительные, плюс 2 – плюс 3 градуса», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что в феврале метеостанция в подмосковных Черустях фиксировала температуру ночью до минус 20 – минус 21 градуса, а днем — около плюс 2 – плюс 3 градусов.

Вильфанд объяснил, что такой эффект стал возможен из-за отсутствия облаков. В ночные часы подстилающая поверхность земли охлаждалась за счет инфракрасного излучения, уходящего в тропосферу, а днем солнце ее прогревало.