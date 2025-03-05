Вильфанд назвал зиму 2024-2025 годов второй самой теплой за историю наблюдений

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зима минувшего года оказалась одной из самых теплых за историю наблюдений, передает корреспондент РИАМО.

«На территории России зима оказалась второй самой теплой за (всю - ред.) историю наблюдений. Мы берем точку отсчета 1891 год для всей нашей территории. И вот оказалось, что теплее была только зима 2019-2020 годов. Я напомню, что это была уникальная зима, когда с первого декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года средняя температура за этот период оказалась выше нулевой отметки», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что такие температурные показатели сложно ассоциировать с зимнем временем года.

Вильфанд подчеркнул, что даже на юге Франции бывает холоднее.

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