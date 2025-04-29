Вильфанд: начало мая в Московском регионе будет холодным

«Ближайшие три дня в Москве будут ветреными. Порывы ветра будут до 15 м/с, и сегодня, и 30 числа, и 1 мая. В последний день апреля температура будет ниже на несколько градусов, ночью — 5-7 градусов, а днем — до 15 градусов и небольшой дождь» — прогнозирует Вильфанд.

Синоптик добавил, что дождь будет добавлять ощущение дискомфорта в этот день. По его словам, первое мая будет холодным. В этот день температура воздуха будет ниже нормы. В ночь пройдет небольшой дождь, днем в Московском регионе он усилится.

При о этом в столице температура воздуха в ночные часы может снизиться до нуля. Днем температура может повыситься до 10 градусов.