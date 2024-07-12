«Видновский перинатальный центр» посетил глава Ленинского городского округа

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы в нашем муниципалитете появился дополнительный корпус, потому что на сегодняшний день Видновский перинатальный центр — это один из лидирующих перинатальных центров, который дает много возможностей для рождения детей, поэтому для нас это действительно очень важно. Хочется сказать огромное спасибо врачам — Белоусовой Тамаре Николаевне и ее коллегам, потому что здесь они успевают заниматься и наукой, помимо помощи нашим жителям в рождении здоровых малышей», — сказал Станислав Каторов.

Видновский перинатальный центр также посетил Руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области Калимуллин Леонид Вячеславович, который рассказал о статистике рождаемости в Ленинском округе.

«За прошедший год в городском округе на свет появилось 3903 детей. Радует, что растет количество многодетных семей. Порядка 27% детей появились на свет в многодетной семье, а 75% новорожденных родились у молодых мам. Это говорит о большом труде руководства центра и всех сотрудников, которые не просто работают, а вкладывают свою душу и сердце в работу, создают все условия, чтобы окружить медицинской помощью и заботой не только родителей, но и маленьких детей, которые появляются на свет и являются нашим будущим», — сказал руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Леонид Калимуллин.

По данным переписи населения с 2010 по 2021 Ленинский городской округ вырос на 200%.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома. Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.