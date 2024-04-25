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Видеонаблюдение установили за могилой лидера группы «Король и Шут»

Камеру видеонаблюдения установили на месте захоронения Михаила Горшенева
Общество

Камеру видеонаблюдения установили на месте захоронения лидера рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева в Санкт-Петербурге, пишут «Известия».

Камеру пришлось установить, чтобы защитить могилу легендарного музыканта от вандалов.

«Есть миллионы фанатов, которым нравится творчество группы „Король и Шут“, Михаила Горшенева и Андрея Князева. Для нас это очень близкая, очень личная по духу музыка. Подобные действия очень сильно ранят всех фанатов», ― сказал собеседник «Известий» Сергей Гришин.

Поклонник творчества «КиШ» предложил патрулировать кладбище, что обезопасить место захоронения артиста.