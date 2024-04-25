Видеонаблюдение установили за могилой лидера группы «Король и Шут»

Камеру пришлось установить, чтобы защитить могилу легендарного музыканта от вандалов.

«Есть миллионы фанатов, которым нравится творчество группы „Король и Шут“, Михаила Горшенева и Андрея Князева. Для нас это очень близкая, очень личная по духу музыка. Подобные действия очень сильно ранят всех фанатов», ― сказал собеседник «Известий» Сергей Гришин.

Поклонник творчества «КиШ» предложил патрулировать кладбище, что обезопасить место захоронения артиста.