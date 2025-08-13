Видео: живодер на «ГАЗели» протащил привязанную собаку по улице Петербурга

Неадекватный водитель на «ГАЗели» протащил привязанную к ней собаку по улице Санкт-Петербурга. Пес пострадал, но остался жив, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел на Большой Озерной улице. На опубликованных кадрах видно, как по дороге проезжает «ГАЗель» с привязанной к автомобилю собакой. Затем за машиной побежал мужчина, чтобы остановить живодера.

Остановить водителя смогли очевидцы, которые вытащили из авто ключи и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

По словам сотрудника 63-й пожарно-спасательной части Андрея, за рулем «ГАЗели» находился неадекватный мужчина, который не смог объяснить происходящее. Он с голым торсом ходил вокруг машины и ни с кем не разговаривал.

Сотрудник МЧС добавил, что собака пострадала, но осталась жива. При этом внутри автомобиля было еще примерно 5 псов. Кроме того, из машины шел сильный неприятный запах.