Видео: воздушный шар заметили жители Кемерова в небе над городом

Очевидцы из Кемерова в социальных сетях рассказали, что заметили в небе воздушный шар. Он летал в центральной части города в районе набережной, сообщает «Сiбдепо» .

Комментаторы начали делиться своими размышлениями о целях запуска шара.

«Он может неплохо зарабатывать, переправляя людей с Радуги в Центр», — написала одна из девушек.

Некоторые пользователи предположили, что обладатель воздушного шара таким образом эффективно борется с пробками на дорогах.

Стоит отметить, что данный воздушный шар напоминает тот, который «приземлился» рядом с кемеровской школой № 7.

Выяснилось, что шар принадлежит бизнесмену, который хотел порадовать местных жителей в разгар выборов губернатора Кузбасса. Он перевозил шар с одного избирательного участка на другой, где все желающие могли сделать с ним фото. Тем не менее, утверждается, что в указанные дни шар находился только на земле, был надежно зафиксирован и не поднимался в воздух.