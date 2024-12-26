Видео: в Вирджинии родился находящийся на грани исчезновения карликовый бегемот

В преддверии новогодних праздников в зоопарке Вирджинии родилась самочка карликового бегемота, который находится на грани исчезновения. Первые кадры новорожденного животного распространились в Сети, пишет РЕН ТВ .

Карликовые бегемоты — это травоядные животные, которые во взрослом возрасте не превышают 80 сантиметров в высоту. Вес взрослой особи может достигать до 272 килограммов.

Новорожденная самочка спустя пять суток после появления на свет весила 6,8 килограммов. Новый питомец зоопарка Вирджинии активен и исследует территорию.

Особенность карликовых бегемотов не только в размере, но и в способности производить потомство как на суше, так и в воде. В то время как обычные бегемоты могут родить только под водой.