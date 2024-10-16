Видео: в Египте собака забралась на вершину пирамиды Хеопса и гоняла птиц

Парапланерист Алекс Ланг во время полета над пирамидой Хеопса заметил на ее вершине собаку, которая гонялась за птицами. Он снял видео с хвостатым, которое позднее завирусилось в Сети, пишет SHOT .

Ланг утверждает, что, пока летал над «чудом света», собака вела себя довольно уверенно на высоте в 138 м. Это подтверждается роликом парапланериста, на котором видно, что животное стоит на вершине пирамиды у самого края и нюхает поверхность.

Интернет-пользователи в комментариях в соцсетях шутят, что это не собака, а египетский бог Анубис.

Как пес мог попасть на великую пирамиду Гизы, возраст которой около 4,5 тыс. лет, остается загадкой.