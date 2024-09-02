Видео: Путин в непогоду вышел к собравшимся в центре Кызыла горожанам

Журналист Павел Зарубин показал кадры, как жители Кызыла смогли пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным в центре города, сообщает газета «Известия» .

По его словам, российский лидер встретился с горожанами вопреки «нелетной» погоде. Также глава государства пожал руки жителям республики.

«Несмотря на прошедший сильный град и непогоду, люди продолжали стоять на улицах столицы Тувы и ждать, выйдет ли к ним Путин. Дождались», — добавил Зарубин.

Путин посетил Республику Тыва, чтобы обсудить с местными властями вопросы развития региона. Кроме того, президент России принял участие в открытом уроке из цикла «Разговоры о важном» в средней школе № 20 им. Героев Отечества в Кызыле.