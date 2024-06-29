Видео: под Курганом в деревне Духовка пенсионеры ползком добираются за пенсией

Жители деревни Духовка Шатровского округа Курганской области рассказали, что не могут добиться помощи от местной власти по возведению нового моста на место старого, которого смыло паводком, сообщает Telegram-канал SHOT .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что местные жители самостоятельно перебросили через реку доски, по которым ползком перебираются с берега на берег, чтобы, например, получить пенсию. Другого выхода у них нет.

Из-за единственной разрушенной дороги в деревню не приезжают ни скорая помощь, ни пожарные, ни другие службы. Помочь деревенскому населению решил «Народный фронт», направивший запросы во все инстанции.

Официального ответа от властей пока не поступало.