Видео: нижегородский дайвер показал, как кормит рыб под водой

Блогер-дайвер показал, как кормит рыбок под водой

Увлекательное видео было размещено в его блоге под названием Super Lexa.

На представленных кадрах можно наблюдать, как блогер ныряет под воду и непосредственно с ладони угощает мелких рыбок кормом.

Примечательно, что многие из них проявляют бесстрашие и без колебаний подплывают, чтобы получить свою порцию еды.