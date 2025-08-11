Видео: нижегородский дайвер показал, как кормит рыб под водой
Блогер-дайвер показал, как кормит рыбок под водой
Фото - © Скриншот из видео / Super Lexa
Нижегородский блогер-дайвер продемонстрировал процесс кормления рыб под водой, сообщает pravda-nn.ru.
Увлекательное видео было размещено в его блоге под названием Super Lexa.
На представленных кадрах можно наблюдать, как блогер ныряет под воду и непосредственно с ладони угощает мелких рыбок кормом.
Примечательно, что многие из них проявляют бесстрашие и без колебаний подплывают, чтобы получить свою порцию еды.