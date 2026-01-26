Видео: Ниагарский водопад покрылся льдом

сегодня в 13:37

В связи с сильными морозами в Канаде, Ниагарский водопад частично покрылся льдом, сообщает RT .

Тем не менее, экстремальные погодные условия не отпугнули путешественников.

Напротив, число туристов, стремящихся увидеть эту природную достопримечательность, возросло.

В Сети пишут, что вода с кусками льда переливается через край — так выглядит Ниагарский водопад сейчас.

Предыдущий случай замерзания водопада был зафиксирован зимой 2019 года.

