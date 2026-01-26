Видео: Ниагарский водопад покрылся льдом
В Канаде из-за сильных холодов частично замерз Ниагарский водопад
Фото - © Вера Голосова/РИА Новости
В связи с сильными морозами в Канаде, Ниагарский водопад частично покрылся льдом, сообщает RT.
Тем не менее, экстремальные погодные условия не отпугнули путешественников.
Напротив, число туристов, стремящихся увидеть эту природную достопримечательность, возросло.
В Сети пишут, что вода с кусками льда переливается через край — так выглядит Ниагарский водопад сейчас.
Предыдущий случай замерзания водопада был зафиксирован зимой 2019 года.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.