Видео: китайский корги-полицейский похитил сосиску у ребенка и был наказан

Корги-полицейский из Китая украл сосиску у девочки во время службы

Корги-полицейский Фузай, известная во всем мире звезда китайского интернета, вновь оказался в центре внимания из-за инцидента, связанного с его неумением контролировать себя во время исполнения служебных обязанностей, сообщает kp.ru .

Находясь на дежурстве, пес не смог устоять перед искушением. Проходя мимо ребенка с человеком-напарником, он увидел у девочки аппетитную сосиску. Фузай схватил угощение, за что был публично наказан.

В социальной сети X на официальной странице китайской полиции появилось видео, демонстрирующее, как Фузай набрасывается на сосиску. Впоследствии собаку усадили за стол и предъявили обвинения в краже и неподобающем поведении, которое не соответствует статусу сотрудника правоохранительных органов.

Далее, чтобы показать Фузаю, что брать сосиски нельзя, перед ним поставили миску с двумя соблазнительными мясными изделиями. Естественно, корги не смог устоять и моментально начал их поедать.