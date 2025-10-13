Виар-туры по паркам Подмосковья появились на региональном портале

На туристическом портале правительства региона welcome.mosreg.ru теперь можно совершить виртуальные туры по трем паркам Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Прогуляться, не выходя из дома, можно по парку усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, парку Малевича, Одинцовский г. о. и лесопарку «Шишкин лес», м. о. Истра.

Парк усадьбы Кривякино — один из красивейших пейзажных парков Подмосковья. Он расположен на территории дворянского имения, владельцами которого в разное время были Замятины, купцы Лажечниковы, князья Ливен. Усадьба и территория парка являются объектами культурного наследия федерального значения. Старинные аллеи, каскад прудов XVIII века, винтажные беседки и садовая мебель в стиле XIX века погружают гостей парка в особую атмосферу неспешного течения жизни дворянской усадьбы. Сегодня Кривякино стало главной точкой притяжения для творческих людей Воскресенска, местом, где работают и вдохновляют, а также проводят масштабные праздники и фестивали.

Парк Малевича в Одинцовском округе — это современная комфортная зона отдыха с удобными дорожками, местами для занятий спортом, детскими площадками в бережно сохраненном лесу. Место названо в честь знаменитого русского авангардиста, который более 100 лет назад жил неподалеку на даче родителей своей второй жены и любил гулять по окрестным лесам. В память о Казимире Малевиче в парке расположилась арт-выставка под открытым небом «При чем тут Малевич?» и экскурсионный маршрут «Малевич в лесу». Арт-объекты созданы под влиянием истории места и работ самого художника. Для любителей авангардного искусства совместно с Третьяковской галереей создан аудиогид, рассказывающий о парковой экспозиции. Этим летом тут состоялся первый фестиваль «Малевич. Фестиваль современной культуры», который посетили свыше 30 тыс. жителей и гостей Подмосковья.

Лесопарк «Шишкин лес» в округе Истра расположен на территории более 60 га. Здесь созданы идеальные условия как для неспешных лесных прогулок, так и для активных занятий спортом: катания на велосипеде, лыжах и др. Уникальная детская площадка в экостиле с необычными игровыми элементами наверняка порадует маленьких посетителей. На территории лесопарка работает кафе «Шишки-мишки» с авторской кухней.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что на туристическом портале Правительства Московской области welcome.mosreg.ru можно составить свой маршрут путешествия по региону. Здесь можно найти информацию о лучших отелях, базах отдыха, санаториях и других средствах размещения, кафе и ресторанах, парках, местах для рыбалки, музеях и выставках, горнолыжных клубах и о многом другом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.