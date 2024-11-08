Входные группы обновили в городских парках Павловского Посада

В парке «Меленки» Павловского Посада установлена входная группа со стороны улиц Чапаева и Каляева. На городком мосту продолжаются работы по устройству пандуса для маломобильных граждан и оформлению входа на мост со стороны городка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В следующем году изыщем возможность обустроить парковочное пространство у входа с этого микрорайона», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

В городском парке культуры и отдыха также обновлена входная группа. В целом, вопросов по содержанию городских парков мало. Службы своевременно выполняют свою работу, а граждане бережнее относятся к тем местам, где проводят свое время.

Также в рамках объезда по Павловскому Посаду Денис Семенов проверил работу котельной «Ново-Носовихинская». Ремонтные работы одного из котлов уже завершены, близится к завершению работы на втором котле. Глава указал Павлово-Посадскому филиалу КС МО нарастить темпы работ.

Текущие задачи перед городскими службами остаются прежними: уборка листвы, мусора, смета, поросли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.