Россиянка поделилась в своем блоге «мокрой» проблемой — ее кошка породы бенгал очень долгое время справляет нужду на диван. При этом, по словам врачей, животное абсолютно здорово. В Сети нашлось немало хозяев бенгалов, столкнувшихся с аналогичной ситуацией, среди них — известный блогер Анастасия Ивлеева. Она даже связалась с Екатериной, чтобы поинтересоваться, совсем ли ничего не помогает в борьбе с таким «хобби» питомца.

Ивлеева также вышла на связь с подписчиками, отметив, что милое маленькое чудо, которое появилось в ее жизни, «ведет себя как засранец». Кот приучен к туалету, туда ходит, но нет-нет, может оставить лужу где-то в доме — в совершенно неожиданных местах. Так, пострадали плед, халат, подушка. Она попросила пользователей дать ей совет, как справляться с этими «бенгальскими огонечками».

Видео с жалобами на «вездессущих» бенгалов нашли отклик у широкой аудитории. Многие владельцы питомцев данной породы признались, что сталкивались с таким же поведением пушистого друга. Большинство списывает это на особенности породы и очень своеобразный характер. Капризуля, по их мнению, таким образом просто ставит хозяина на место, мол, это не домашняя кошка, а мини‑тигр.

Другие пользователи отмечают, что виноваты в «мокрых» неудачах стресс и недостаток внимания. Они отмечают, что бенгалы очень человекоориентированы и общительны, их нельзя игнорировать. В противном случае можно получить подобный «бунт». Есть и те, кто четко утверждает: кошачьи дела мимо лотка — признак болезни, нужно срочно сдавать анализы. Кто-то указывает на неподходящий лоток и плохой наполнитель.

Мнение ветврача

По словам ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, нельзя сказать, что бенгалы метят квартиру больше, чем другие кошки. Это все-таки зависит и от воспитания, и от темперамента.

«Да, бенгалы, возможно, действительно ближе к природе, именно генетически. Они такие, скажем, полудикие кошки, но в хорошем смысле слова. Не в том смысле, что им не хватает воспитания, а в том, что они в целом менее одомашнены и ближе к естественной природе», — рассказал РИАМО эксперт.

А в природе разметка территории — это нормальное поведение. Кто-то метит мочой, кто-то — калом, кто-то, как медведь, оставляет царапины на деревьях.

«Это все дошло и до наших дней, просто в других формах. Даже если человек пишет в лифте „здесь был Вася“, это, по сути, тоже отголосок того же самого — он как бы обозначает свое присутствие, свою территорию. Мы все равно часть эволюции, часть природы. Поэтому сказать, что бенгалы прямо обязательно будут метить, нельзя. Но такое у них, конечно, может проявляться. И это не всегда вопрос воспитания», — добавил Шеляков.

Во-первых, это может быть связано с периодом гона, когда идет активное привлечение партнера. Тогда животное использует и голос, и запах, и поведение. Это естественная форма привлечения в период размножения. Во-вторых, причина может быть связана со здоровьем.

В-третьих, это может быть уже поведенческая, психологическая история. Кошки вообще довольно чувствительные и обидчивые. Бывает, что им не хватает внимания, и тогда они буквально начинают делать что-то назло, чтобы на них обратили внимание. Условно говоря: «Ты со мной не играешь, не замечаешь меня, так вот, получай». И это тоже вполне реальный сценарий, подчеркнул ветврач.

«Но первое, что должен сделать хозяин, если видит, что кошка начала метить — появились капли, неприятный запах, изменилось поведение, — это все-таки обратиться к ветеринарному врачу. Потому что такое поведение может быть не просто особенностью характера, а признаком заболевания», — заключил Шеляков.

