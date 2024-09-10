Ветврачи Подмосковья вакцинировали свыше 144 тыс домашних животных

Специалисты Государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с начала года вакцинировали свыше 144,3 тысячи домашних животных от бешенства, чумы, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, лептоспироза и других опасных заболеваний, сообщает пресс-служба ведомства.

Отечественной вакциной «Рабикан», предназначенной для профилактической и вынужденной вакцинации собак и кошек против бешенства, на бюджетной основе привито свыше 72 тысяч питомцев.

Первая вакцинация животного осуществляется в возрасте 2-2,5 месяцев, ревакцинация проводится через 14-21 день (в зависимости от вакцины). Несвоевременная вакцинация или ее отсутствие может обернуться гибелью домашнего животного. Подробную информацию о графике вакцинаций питомца можно уточнить по номеру единого контактного центра государственной ветеринарной службы Московской области: 8 (495) 668-01-25.

В ведомстве также напомнили, что на территории региона продолжается акция в парках, организованная совместно с министерством благоустройства Московской области. Во время прогулки можно чипировать, зарегистрировать и вакцинировать питомца. Подробная информация, адреса и время работы мобильных офисов указаны на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.