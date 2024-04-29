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В ветслужбе Литвы заявили о выявленных нарушениях в 19 партиях кормов из РФ

Ветеринарная служба Литвы выявила нарушения практически в половине кормов, которые были ввезены из России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на ветеринарно-продовольственную службу балтийской республики.

Согласно публикации, несоответствия были выявлены в 9 кормах из 19 проверенных партий. Были найдены нарушения санитарных требований.

В четырех партиях в результате исследований оказалось превышенным содержание соединений свинца, в остальных исследователи обнаружили бактерии сальмонеллеза.

Всего в Литву было отправлено 42 транспортных средства, из них 21 грузовоз был развернут из-за проблем с документацией. Все поступившие корма были проверены в лаборатории.