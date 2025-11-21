Ветеринары спасли кота с травмой лапы в Красноармейске Подмосковья

Кот с серьезной травмой передней лапы был спасен ветеринарными врачами в Красноармейске 14 ноября. Животное попало в капкан, и благодаря оперативной помощи специалистов ему провели необходимую операцию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Инцидент произошел на одной из улиц Красноармейска, где жители заметили кота с зажатой в капкане передней лапой. Очевидцы сразу обратились к ветеринарным врачам, которые быстро прибыли на место и освободили животное.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области пояснили, что обследование выявило серьезные повреждения: капкан пережал три пальца, а попытки освободиться привели к частичному снятию кожного покрова с конечности. Ветеринарные специалисты приняли решение об ампутации трех пальцев, чтобы спасти жизнь кота. Операция потребовала высокой точности из-за обширных повреждений мягких тканей.

В настоящее время кот находится в стационаре ветеринарной клиники под наблюдением специалистов. Его состояние оценивается как стабильное, идет постепенное восстановление после операции.

В министерстве выразили благодарность жителям, которые проявили ответственность и своевременно сообщили о происшествии. Случай подчеркивает важность быстрой реакции при обнаружении пострадавших животных.

