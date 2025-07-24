Ветеринары Подмосковья рассказали об обязательной вакцинации животных

Вакцинация домашних животных является важнейшим аспектом их защиты от опасных инфекционных заболеваний. Это не просто формальность, а необходимая мера профилактики, которая помогает обеспечить здоровье питомца и безопасность окружающих его людей. Особенно важно внимательно соблюдать график прививок и знать, как правильно подготовиться к процедуре, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Для щенков и котят особое значение имеет своевременная вакцинация. Первое введение вакцины обычно рекомендуется уже в возрасте 28 дней для щенков и 6 недель для котят. После этого проводят еще 2 - 4 ревакцинации с учетом возраста, условий содержания и эпизоотической ситуации в регионе. Полностью сформированный и стойкий иммунитет обычно развивается в течение около 14 дней после второй ревакцинации. В этот период щенок или котенок остается уязвимым для инфекций, поэтому прогулки после завершения карантинного срока можно планировать уже после полного формирования иммунитета. Взрослых животных рекомендуется ежегодная вакцинация против бешенства. Также раз в три года вводят вакцины от основных заболеваний: чумы, парвовирусной инфекции, вируса панлейкопении, калицивируса, герпесвирусного ринотрахеита и вирусной лейкемии.

В ведомстве уточнили, что в Подмосковье более 91 тысячи питомцев было вакцинировано бесплатно против бешенства препаратом «Рабикан», выпускаемым «Щелковским биокомбинатом». Помимо этого, за счет средств владельцев осуществляется вакцинация от множества других опасных заболеваний. Все процедуры проводятся в государственных ветеринарных клиниках Московской области, где можно записаться на прием по телефону горячей линии +7 (495) 668-01-25. Также на интерактивной карте портала «МОй АПК» размещены адреса и расписание мобильных пунктов Госветслужбы, которые работают в июле и обеспечивают возможность прививки на выезде.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.

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