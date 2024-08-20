Ветеринары Подмосковья проверили свыше 1,7 тыс кормов для животных

Специалисты лабораторий Госветслужбы Московской области контролируют качество кормов, проводя лабораторные исследования. Так, на текущий момент выполнено 1 712 исследований, отобрано свыше 550 проб кормов, включающих в себя сено, солому, силос, сенаж и пшеницу, заготовленные на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Кормовая база исследуется с целью обеспечения безопасной продукции для сельскохозяйственных животных, что является залогом здорового поголовья.

Специалисты ветеринарной службы осуществляют отбор проб кормов на показатели безопасности согласно действующему техническому регламенту таможенного союза «О безопасности кормов и кормовых добавок».

Также в ведомстве отметили, что лабораторные исследования необходимы для ветеринарной сертификации кормов, в случае если региональные аграрии заготавливают их не только для животных своих хозяйств, но и для реализации в другие субъекты Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.