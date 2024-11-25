Ветеринары Подмосковья привили 23 тыс кошек комплексными вакцинами в 2024 году

С начала года комплексными вакцинами в госветклиниках Подмосковья было привито более 23 тыс. кошек, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Среди них: 10,4 тыс. вакцинировано препаратом «Биофел РСНR 10,4», направленного на борьбу с панлейкопенией, калицивирусной и герпесвирусной инфекцией и бешенством; 9,3 тыс. препаратом «Мультифел-4» от панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза; 3,2 тысячи «Биофел РСН», который также используется для избегания рисков заражения питомца панлейкопенией, калицивирусной и герпесвирусной инфекциями.

Кроме того, в нашем регионе обосновано применение вакцины «ЛЕОМИНОР» против вирусной лейкемии кошек.

Вакцинация — профилактическая мера, направленная на выработку организмом животного антител к одному или ряду опасных заболеваний. Вакцины бывают моновалентные — они направлены на борьбу с одним видом заболевания, а также поливалентные или комплексные — против нескольких.

В ветеринарных клиниках Минсельхозпрода Московской области подобрать необходимую вакцину и определить правильную схему вакцинации для вашей кошки поможет ветеринарный специалист.

Новые научные исследования и нормативные документы вносят коррективы в инструкции препаратов и рекомендации по схемам применения. Кроме того, в популяции кошек достаточно высокий процент хронических вирусных инфекций, в том числе вирусной лейкемии, иммунодефицита и коронавируса кошек. Это требует персонализированного подхода для каждого животного.

Вакцинация — одна из главных составляющих здоровья и хорошего развития животного, которой нельзя пренебрегать. Узнать подробности и записаться на прием к врачу можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону горячей линии: 8 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.