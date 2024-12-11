Ветеринарный контроль Подмосковья переходит в «цифру»

На портале госуслуг Московской области комплексный сервис для взаимодействия бизнеса с органами контроля дополнен новым видом федерального надзора — ветеринарным. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Еще одна бизнес-сфера получила возможность в электронном виде обмениваться документами с контролирующими органами и в онлайн-режиме записываться на консультации и профилактические визиты. Это удобно и легко: все функции доступны в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья. В целом комплексный сервис охватывает 45 видов надзора и более 6 тыс. форм документов. С момента запуска в мае 2022 года им воспользовались более 32 тысяч раз», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Комплексный сервис размещен на регпортале в разделе «Бизнесу» — «Контрольно-надзорная деятельность». Воспользоваться им можно бесплатно.

Все заявки с регионального портала направляются в единую государственную информационную систему обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области и обрабатываются уполномоченными органами, среди которых 15 ведомств и 57 муниципальных образований Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.